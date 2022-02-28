Москва, , 21:06 — REGNUM Населённый пункт Заможное освободили от украинских боевиков подразделения ДНР, сообщил 28 февраля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Участница автопробега с флагом ДНР Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Отметив, что военные ЛНР продолжили в течение дня ведение наступательных действий в направлении населённого пункта Кременное, продвинувшись вперёд ещё на три километра, Конашенков сказал:

«Подразделения Донецкой Народной Республики продвинулись за сутки на 16 км, овладев населённым пунктом Заможное».

По данным Минобороны РФ, почти 1150 украинских военных объектов уничтожены с начала военной операции России, которая стартовала 24 февраля в помощь республикам Донбасса.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские войска обезвредили 1146 украинских военных объектов