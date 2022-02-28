Москва, 28 февраля 2022, 21:06 — REGNUM Населённый пункт Заможное освободили от украинских боевиков подразделения ДНР, сообщил 28 февраля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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Отметив, что военные ЛНР продолжили в течение дня ведение наступательных действий в направлении населённого пункта Кременное, продвинувшись вперёд ещё на три километра, Конашенков сказал:
По данным Минобороны РФ, почти 1150 украинских военных объектов уничтожены с начала военной операции России, которая стартовала 24 февраля в помощь республикам Донбасса.
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