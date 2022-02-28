Вашингтон, 28 февраля 2022, 21:07 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Kodak Black (Билл К. Капри) выступил с неоднозначным заявлением. Информацию об этом приводит Complex 28 февраля.
По мнению музыканта, мужчины не обязаны соблюдать строгий режим купания. Однако женщины, как отметил рэпер, должны мыться регулярно из-за гендерного различия.
Напомним, что 25 февраля 2022 года Kodak Black выпустил новый студийный альбом Back For Everything. Пластинка включила в себя 19 песен.
Читайте ранее в этом сюжете: Ким Кардашьян приобрела личный самолёт за $95 млн