Вашингтон, 28 февраля, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Kodak Black (Билл К. Капри) выступил с неоднозначным заявлением. Информацию об этом приводит Complex 28 февраля.

Скриншот YouTube Kodak Black

По мнению музыканта, мужчины не обязаны соблюдать строгий режим купания. Однако женщины, как отметил рэпер, должны мыться регулярно из-за гендерного различия.

Напомним, что 25 февраля 2022 года Kodak Black выпустил новый студийный альбом Back For Everything. Пластинка включила в себя 19 песен.