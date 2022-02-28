Москва, , 20:55 — REGNUM V Всероссийский учебный фестиваль по искусственному интеллекту и программированию RuCode стартует 1 марта. RuCode 5.0 пройдёт в несколько этапов. На первом этапе участникам будут доступны онлайн-курсы, которые по тематике можно разделить на два направления: «Алгоритмическое программирование» и «Искусственный интеллект». В конце марта и начале апреля начнутся отборочные испытания на интенсивы — интерактивные занятия с топовыми преподавателями вузов, разработчиками ведущих IT-компаний и другими представителями индустрии. Завершающим этапом станут чемпионаты по искусственному интеллекту и программированию. Ограничений по возрасту и уровню нет. Участие бесплатное. Об этом сообщает пресс-служба организаторов фестиваля — Центра развития ИТ-образования МФТИ.

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Участники RuCode 5.0, к примеру, узнают, как обезличить персональные данные клиентов банка и защитить их программными средствами от несанкционированного распространения, как просчитать при помощи алгоритма вероятность принятия законопроекта Госдумой или как научить искусственный разум самостоятельно анализировать состояние земной поверхности на основе спутниковых снимков.

По итогам прохождения интенсивов и участия в Чемпионате будут вручены удостоверения о повышении квалификации или сертификаты о прохождении курсов дополнительного образования. Кроме того, участники смогут получить сертификаты не только по алгоритмическому программированию, но и по искусственному интеллекту.

«С каждым годом на рынке труда в России и не только растет потребность квалифицированных кадров в IT-отрасли и просто специалистов с релевантными IT-навыками. Соответствующим образом меняется и образование, однако спрос по-прежнему устойчиво опережает предложение. В прошлом году Минцифры РФ оценивало кадровый недостаток отрасли от 500 тысяч до 1 миллиона специалистов и прогнозировало дальнейший рост этого числа. При этом многие люди, имеющие желание и возможности развиваться в IT, просто не знают, как и где начать», — отметил директор Центра развития IT-образования МФТИ Алексей Малеев.

По его словам, два года назад МФТИ выступил инициатором создания фестиваля RuCode, который смело можно назвать самым быстрым способом попасть в профессию. «Потому что он адресован самым разным людям с разным уровнем осведомленности и разными компетенциями. Для школьников участие в нём — возможность поступить в хороший вуз, а для студентов — выбрать профильную специальность. Уже состоявшиеся специалисты могут повысить квалификацию, найти полезную стажировку и даже новую работу. Формулируя буквально в двух словах основную задачу фестиваля RuCode, я бы назвал участие в нём расширением горизонтов. Наша задача, помимо прикладной образовательной — показать людям, что искусственный интеллект не что-то из области научной фантастики, а навыки программирования доступны всем. Чем больше людей с нашей помощью сможет осознать это и прикоснуться к этой сфере, тем больше квалифицированных специалистов получит IT-отрасль в ближайшем будущем», — рассказал Алексей Малеев.

Программа фестиваля и форма для регистрации участников доступны на официальном сайте: rucode.net.

Организаторами RuCode 5.0 выступят Московский физико-технический институт (МФТИ) совместно с ведущими вузами России, общественными организациями, кванториумами, IT-парками, а также нашими индустриальными партнерами — компаниями Яндекс, «Сбер». Мероприятие пройдет при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Напомним, первый RuCode прошёл весной 2020 года. Уже осенью того же года количество соорганизаторов выросло в полтора раза, а участниками стали более 22 тыс. программистов, студентов и школьников. Всего за время существования фестиваля более 50 тыс. человек в возрасте от 9 лет до 71 года из 84 регионов России и 96 стран прослушали его курсы и интенсивы, а также приняли участие в разных этапах фестиваля и соревнованиях по программированию.