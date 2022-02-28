Йошкар-Ола, 28 февраля, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Работы по реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта Йошкар-Олы начнутся в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Марий Эл.

Пресс-служба аэропорта Йошкар-Олы Аэропорт Йошкар-Олы

Проведение реконструкции ВПП позволит аэровокзалу принимать воздушные суда типа Boeing 737 вместимостью до 200 человек. В результате появится возможность привлекать для осуществления перелетов авиакомпании с более доступными для граждан ценовыми категориями билетов.

Кроме того, в настоящее время будут начаты конкурсные процедуры по выбору подрядчика строительства нового пассажирского терминала, разработка проекта которого завершилась в конце 2021 года. Стоимость строительства составит около 1,475 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение предыдущих трех лет пассажиропоток аэропорта Йошкар-Олы вырос более чем в три раза. Так, в 2019 году было перевезено 6217 пассажиров, в 2020 году услугами аэропорта воспользовались 14 448 человек, по итогам 2021 года пассажиропоток достиг 22 060 человек.

Только за период с начала 2022 года было перевезено 3700 человек, за аналогичный период прошлого года показатель составил 2700 граждан.

Читайте также: Пассажиропоток аэропорта Йошкар-Олы за год вырос почти вдвое