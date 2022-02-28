Осло, 28 февраля, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Норвежский диджей Kygo (Кирре Горвелл-Даль) и американская группа DNCE представили видео на совместный трек Dancing Feet. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале диджея 28 февраля.

Скриншот YouTube DNCE

В клипе музыканты путешествуют по территории курортного города, а позже попадают на ночную вечеринку. Режиссёром работы выступил Йоханнес Ловунд.

Напомним, что Kygo начал свою карьеру в 2011 году. Композиция Dancing Feet стала дебютным сотрудничеством диджея и DNCE.