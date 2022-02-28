Москва, , 20:49 — REGNUM Услуги pr-специалистов всегда пользуются популярностью, независимо от пандемии и других мировых кризисов, рассказала Сугра Гаджиева, генеральный директор российского коммуникационного агентства SG Relations.

Деловая репутация

По словам эксперта, именно в кризисный период чаще всего обращаются как крупные компании, так и малый и средний бизнес. Но именно с началом пандемии услугам PR-специалистов стали пользоваться большой популярностью у отдельно взятых специалистов.

«Во время пандемии еще больше людей начали обращаться в наше агентство, чтобы либо держаться на плаву, либо заявить о себе. Ведь каждый специалист, который хочет стать востребованным в своей сфере деятельности, нуждается в имиджевом PR. А любая публикация в СМИ с упоминанием имени в качестве эксперта добавляет ему определенный вес. К имиджевому PR особенно прибегают психологи, юристы, различные бизнес-тренеры и др.», — говорит Сугра Гаджиева.

Причиной такого ажиотажа среди вышеуказанных специалистов, является то, что никто не хочет казаться «инфоцыганом». «К сожалению, на рынке услуг очень много тех, кто решил воспользоваться моментом на фоне COVID-19, чтобы заработать деньги с помощью консультаций по психологии, юриспруденции, бизнесу и инвестициям. Как показывает практика, их количество продолжает расти, и чтобы отличить хорошего специалиста от самозванца, профессионалам приходится прибегнуть к продвижению не только с помощью социальных сетей, но и через СМИ», — утверждает эксперт.

Однако, как отмечает Сугра Гаджиева, скоро многим профессионалам станет легче, так как, учитывая, что рынок насыщен предложениями образовательных программ и курсов личностного роста сомнительного качества, уже в Госдуме обсуждается закон по поводу нормативов регулирования деятельности коучей, бизнес-тренеров и др.

Несмотря на грядущий закон, по мнению эксперта, имиджевый PR как пользовался популярностью у крупных компаний и топ-менеджеров, а также у отдельно взятых специалистов, так и всегда будет пользоваться. «Имиджевый PR — это формирование положительного образа среди конкретной группы людей, и управление имиджем является главной задачей PR-специалистов. Не каждый, кто хочет заявить о себе, может самостоятельно формировать свой имидж таким образом, чтобы о нем говорил, если не весь мир, то хотя бы среди профессионального сообщества», — уверена генеральный директор SG Relations.