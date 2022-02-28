Москва, , 20:45 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины подготовят законопроект о конфискации всего российского имущества на территории страны. Об этом сообщил 28 февраля спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

Верховная Рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В ближайшее время депутаты планируют разработать законопроект о конфискации всего российского имущества, находящегося на территории нашего государства», — приводятся его слова в официальном телеграм-канале Верховной рады.

Стефанчук добавил, что, несмотря на проводимую Россией специальную военную операцию, украинский парламент «работает 24/7 и готов принимать все необходимые в настоящее время решения».