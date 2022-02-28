Йошкар-Ола, 28 февраля, 2022, 20:36 — ИА Регнум. В течение предыдущих трех лет пассажиропоток аэропорта Йошкар-Олы вырос более чем в три раза. Об этом сообщает пресс-служба правительства Марий Эл.

Airola.ru Аэропорт Йошкар-Ола

Так, в 2019 году было перевезено 6217 пассажиров, в 2020 году услугами аэропорта воспользовались 14 448 человек, по итогам 2021 года пассажиропоток достиг 22 060 человек.

Только за период с начала 2022 года было перевезено 3700 человек, за аналогичный период прошлого года показатель составил 2700 граждан.

После длительного перерыва аэропорт Йошкар-Олы заработал в 2019 году. До этого был произведен текущий ремонт взлетно-посадочной полосы и здания аэровокзал. Сейчас аэровокзал позволяет обслуживать 100 человек в час, 50 на прилет и 50 на вылет.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре прошлого года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на документацию по проектированию и строительству в аэропорту Йошкар-Олы пассажирского терминала.

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