Москва, , 20:24 — REGNUM Переговоры России и Украины в Белоруссии продолжались около пяти часов, участники встречи коснулись всех пунктов повестки, сообщил 28 февраля журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский.

Владимир Мединский Histrf.ru

Мединский «За это время мы подробно прошли по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. И самое главное — договорились продолжить переговорный процесс, следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. Есть соответствующая договорённость».

По словам участника встречи, за то время, что осталось до начала новых переговоров, руководство каждой из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством своей страны.

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