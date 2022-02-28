Москва, 28 февраля 2022, 20:24 — REGNUM Переговоры России и Украины в Белоруссии продолжались около пяти часов, участники встречи коснулись всех пунктов повестки, сообщил 28 февраля журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский.
По словам участника встречи, за то время, что осталось до начала новых переговоров, руководство каждой из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством своей страны.
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