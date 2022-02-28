Киев, , 20:22 — REGNUM Автор и ведущий программы «Мир Наизнанку» Дмитрий Комаров записал видеообращение к жителям России. Он опубликовал ролик в YouTube-канале передачи 28 февраля.

Дмитрий Комаров Скриншот видео на YouTube

В своём обращении Комаров говорит о том, что якобы по федеральным каналам показывают «фейки», несут «ахинею и чушь про военную спецоперацию на Донбассе». «Если кому-то кажется, что это не ваша война, я уверен, уже сейчас многие чувствуют последствия. Вам придётся разгребать то, что устроило правительство и развязало войну с Украиной. От вас отвернулся весь мир и вы становитесь изгоями», — утверждает телеведущий.

ИА REGNUM напоминает, что Дмитрий Комаров — один из самых популярных украинских журналистов, а также путешественник и фотограф. Является обладателем почётного звания «Заслуженный журналист Украины».

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