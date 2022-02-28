Лондон, , 20:22 — REGNUM Следующим этапом антироссийских мероприятий станет запрет экспорта в Россию ряда высокотехнологических изделий, в том числе микроэлектроники и навигационного оборудования, заявила 28 февраля глава британского МИД Лиз Трасс.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По её словам, это надолго замедлит экономическое развитие России.

При этом Трасс заявила, что война на Украине может затянуться на много лет, но Британия и другие «союзники» готовы к такому развитию событий и экономическим жертвам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы МИД стран-членов G7 заявили о готовности поставлять оружие Украине и усилить антироссийские санкции.

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