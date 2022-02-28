Лондон, 28 февраля, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Следующим этапом антироссийских мероприятий станет запрет экспорта в Россию ряда высокотехнологических изделий, в том числе микроэлектроники и навигационного оборудования, заявила 28 февраля глава британского МИД Лиз Трасс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По её словам, это надолго замедлит экономическое развитие России.

При этом Трасс заявила, что война на Украине может затянуться на много лет, но Британия и другие «союзники» готовы к такому развитию событий и экономическим жертвам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы МИД стран-членов G7 заявили о готовности поставлять оружие Украине и усилить антироссийские санкции.