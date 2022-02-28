Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Представлен последний трейлер фильма «Морбиус». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment 28 февраля.

Фильм «Морбиус» Скриншот YouTube

В трейлере раскрывается история вампира, роль которого сыграл Джаред Лето. Также в ролике появляются другие актёры предстоящей картины, среди которых Адриа Архона и Джаред Харрис.

Напомним, что премьера «Морбиуса» в России запланирована на 24 марта 2022 года. Режиссёром кинокомикса выступил Даниэль Эспиноса («Живое»).

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