Москва, 28 февраля 2022, 20:15 — REGNUM Российский Красный Крест (РКК) совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) в апреле проведет Всероссийскую конференцию для представителей НКО, Службы крови и региональных социально-предпринимательских корпораций (СПК) в Нижнем Новгороде. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского форума Службы Крови. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА России Ольга Эйхлер.
Пресс-конференция прошла в понедельник, 28 февраля, в Москве и была посвящена планам работы РКК на 2022 год и юбилейным мероприятиям в рамках празднования 155-летия организации. Участие в ней приняли председатель Российского Красного Креста Павел Савчук, начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Ольга Эйхлеризаместитель регионального директора, Региональный офис Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) по Европе Эльхан Рагимов.
Кроме того, форум традиционно ставит перед собой задачу информирования о лучших практиках, которые существуют в Службах крови в части привлечения и пропаганды, а также совместных проектов с социально ориентированными НКО.
Она уточнила, ежегодно на форуме подводятся итоги конкурса профессионального мастерства, и в текущем году по инициативе РКК появилась новая номинация «Когда сердца бьются в унисон»: «В данном конкурсе будут участвовать НКО, которые представят свои инициативы и лучшие реализованные проекты. Специальный приз от Российского Красного Креста направлен на то, чтобы отметить и наградить лучшие проекты в этом направлении».
По словам Ольги Эйхлер, ФМБА России"поддерживает инициативы Российского Красного Креста в направлении донорства».
Также РКК совместно с ФМБА России проведет Дни единых действий, которые будут направлены на информирование и популяризацию донорства.
Также, добавила она, ФМБА России всегда уделяет большое внимание бизнес-сообществам и любым профессиональным сообществам, которые интересуются таким социальным направлением, как донорство.
Ольга Эйхлеротметила: «И в этом направлении в этом году совместно с Российским Красным Крестом запланирован ряд мероприятий. Прежде всего — это создание информационного пакета для представителей корпоративного сообщества с целью информирования, что необходимо сделать для проведения совместных акций, как взаимодействовать с НКО, какая помощь может быть необходима».
Ольга Эйхлер отметила, что инструмент yadonor.ru может быть задействован как инструмент презентации той совместной работы, которая будет осуществляться с представительствами Российского Красного Креста.