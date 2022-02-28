Москва, , 20:15 — REGNUM Российский Красный Крест (РКК) совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) в апреле проведет Всероссийскую конференцию для представителей НКО, Службы крови и региональных социально-предпринимательских корпораций (СПК) в Нижнем Новгороде. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского форума Службы Крови. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА России Ольга Эйхлер.

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Пресс-конференция прошла в понедельник, 28 февраля, в Москве и была посвящена планам работы РКК на 2022 год и юбилейным мероприятиям в рамках празднования 155-летия организации. Участие в ней приняли председатель Российского Красного Креста Павел Савчук, начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Ольга Эйхлеризаместитель регионального директора, Региональный офис Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) по Европе Эльхан Рагимов.

«Важным мероприятием в рамках популяризации донорства станет Всероссийский форум Службы крови, который пройдет 29 апреля в Нижнем Новгороде. Совместно с Российским Красным Крестом в преддверии данного форума будет проводиться специальная конференция, которая будет направлена на привлечение внимания к сотрудничеству, разработку и совместную реализацию проектов некоммерческого сектора, региональных отделений РКК, учреждений Служб крови, непосредственных менеджеров, осуществляющих развитие, пропаганду, популяризацию донорства», — рассказала Ольга Эйхлер.

Кроме того, форум традиционно ставит перед собой задачу информирования о лучших практиках, которые существуют в Службах крови в части привлечения и пропаганды, а также совместных проектов с социально ориентированными НКО.

Она уточнила, ежегодно на форуме подводятся итоги конкурса профессионального мастерства, и в текущем году по инициативе РКК появилась новая номинация «Когда сердца бьются в унисон»: «В данном конкурсе будут участвовать НКО, которые представят свои инициативы и лучшие реализованные проекты. Специальный приз от Российского Красного Креста направлен на то, чтобы отметить и наградить лучшие проекты в этом направлении».

Вероника Скворцова, — Для стабильного развития донорского движения в России необходимо, чтобы все заинтересованные в этом стороны координировали свои действия и могли объединять усилия. В этом цель и форума, и конференции, которая пройдет в апреле». «Ключевым направлением совместной работы с Российским Красным Крестом станет развитие движения ответственного регулярного донорства крови и её компонентов, а также костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Мы будем работать и над усилением взаимодействия между специалистами учреждений Службы крови, которые работают с донорами, и региональными представительствами Российского Красного Креста, — отметила руководитель ФМБА России, — Для стабильного развития донорского движения в России необходимо, чтобы все заинтересованные в этом стороны координировали свои действия и могли объединять усилия. В этом цель и форума, и конференции, которая пройдет в апреле».

По словам Ольги Эйхлер, ФМБА России"поддерживает инициативы Российского Красного Креста в направлении донорства».

«В текущем году в наших планах — подписание соглашения с Российским Красный Крестом, а также целый ряд совместных мероприятий. Ключевым направлением станет создание совместных проектов, направленных на популяризацию и развитие регулярного безвозмездного донорства крови и его компонентов», — уточнила Ольга Эйхлер.

Также РКК совместно с ФМБА России проведет Дни единых действий, которые будут направлены на информирование и популяризацию донорства.

«Мы совместно планируем акции в преддверии таких важных международных праздников, как Международный день донора, который традиционно отмечается 14 июня, и Всемирный День донора костного мозга, который отмечается во всем мире 19 сентября. В рамках данных мероприятий пройдут не только акции, но и конференции и другие мероприятия, направленные на развитие взаимодействия Службы крови, волонтерских объединений и региональных отделений Российского Красного Креста», — уточнила Ольга Эйхлер.

Также, добавила она, ФМБА России всегда уделяет большое внимание бизнес-сообществам и любым профессиональным сообществам, которые интересуются таким социальным направлением, как донорство.

Ольга Эйхлеротметила: «И в этом направлении в этом году совместно с Российским Красным Крестом запланирован ряд мероприятий. Прежде всего — это создание информационного пакета для представителей корпоративного сообщества с целью информирования, что необходимо сделать для проведения совместных акций, как взаимодействовать с НКО, какая помощь может быть необходима».

Ольга Эйхлер отметила, что инструмент yadonor.ru может быть задействован как инструмент презентации той совместной работы, которая будет осуществляться с представительствами Российского Красного Креста.