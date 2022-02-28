Йошкар-Ола, , 20:14 — REGNUM В Марий Эл 26-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье об убийстве малолетнего. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Убийство

В общежитии в Йошкар-Оле проживала семья с двумя детьми в возрасте года, двух и семи лет. По предварительным данным, вечером 26 февраля между родителями, которые пребывали в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, женщина и старший сын ушли, а мужчина с дочерями заперся в комнате. Ночью двухлетняя девочка плакала, мужчина сдавил ей рукой шею, а утром обнаружил, что ребенок мертв.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого.

Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будет дана оценка действиям (бездействию) органов опеки.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Набережные Челны прохожие днем 21 февраля обнаружили замерзающую трехлетнюю девочку рядом с лежащей в снегу пьяной женщиной и вызвали экстренные службы. У здания торгового дома лежала пожилая женщина, которая была пьяна. Рядом с ней стояла замерзающая девочка.

Ее временно разместили в Доме ребенка, а женщину 1980 года рождения, которая приходится девочке бабушкой, доставили в отдел полиции.

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