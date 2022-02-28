Москва, , 20:13 — REGNUM Указ президента России Владимира Путина об экономических мерах будет не единственным ответом на санкции западных стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Напомним, ранее сегодня Владимир Путин подписал указ о применении «специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

Указ, в частности, обязывает российских экспортеров продать 80% валютной выручки от внешнеторговых контрактов, зачисленной на их счета с 1 января 2022 года, а с 28 февраля продавать 80% её поступлений.

С 1 марта российским физическим и юридическим лицам также будет запрещено получать иностранные займы в валюте, переводить валюту за рубеж в погашение займов и зачислять валюту на свои счета в банках, расположенных за пределами страны.

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