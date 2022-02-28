Москва, 28 февраля 2022, 20:13 — REGNUM Перспективы выхода на взаимоприемлемые решения видит член российской делегации на переговорах украинской стороной глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.
Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»
«Переговоры завершились. Стороны детально обсудили весь спектр вопросов. Услышали друг друга. Есть перспективы выхода на взаимоприемлемые решения», — сказал Слуцкий.
Стороны договорились продолжить переговорный процесс в самое ближайшее время после консультаций в столицах, отметил он.
«Делегация РФ возвращается в Москву», — проинформировал Слуцкий.
Читайте также: Слуцкий назвал главный итог переговоров с украинской стороной