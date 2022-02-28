Москва, , 20:14 — REGNUM Уже сегодня, 28 февраля, президенту России Владимиру Путину могут предоставить полный доклад о переговорах с Украиной, состоявшихся в Белоруссии, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

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По его словам, помощник президента России Владимир Мединский доложит о ходе переговоров. Сегодня же ожидается, что президент даст поручения по дальнейшим действиям.

Напомним, несколько часов продолжались переговоры делегаций России и Украины в Гомельской области (Белоруссия). Встреча проходила на фоне специальной военной операции РФ, осуществляемой по просьбе ДНР и ЛНР.

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