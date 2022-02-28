Москва, 28 февраля 2022, 20:07 — REGNUM Россия реализует своё право на самооборону в ходе военной спецоперации на территории Украины и предотвращает третью мировую войну, заявил 28 февраля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на спецсессии Генеральной ассамблеи.

Василий Небензя
Василий Небензя
Un.org

Постпред России напомнил, что нацистская Украина неоднократно заявила о стремлении получить ядерное оружие.

«Кроме того, в ходе специальной военной операции Россия осуществляет право на самооборону от режима, стремившегося к восстановлению доступа к ядерному оружию. Глава Украины прямо заявил об этом 18 февраля в ходе Мюнхенской конференции, и это его утверждение, напомню, было встречено аплодисментами европейских представителей», — сказал Небензя.

«Задействовав статью 51 Устава ООН, Россия не только защищает себя от националистической угрозы, но восстанавливает действие целей и принципов Устава ООН на территории Донбасса и Украины, обеспечивает выполнение главной задачи всемирной организации — предотвращение новой мировой войны», — пояснил постпред России.

При этом он напомнил, что одной из целей спецоперации России является предание суду тех, «кто совершил многочисленные и кровавые преступления против мирных жителей, в том числе граждан Российской Федерации».

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