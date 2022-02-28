Москва, , 20:07 — REGNUM Россия реализует своё право на самооборону в ходе военной спецоперации на территории Украины и предотвращает третью мировую войну, заявил 28 февраля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на спецсессии Генеральной ассамблеи.

Василий Небензя Un.org

Постпред России напомнил, что нацистская Украина неоднократно заявила о стремлении получить ядерное оружие.

«Кроме того, в ходе специальной военной операции Россия осуществляет право на самооборону от режима, стремившегося к восстановлению доступа к ядерному оружию. Глава Украины прямо заявил об этом 18 февраля в ходе Мюнхенской конференции, и это его утверждение, напомню, было встречено аплодисментами европейских представителей», — сказал Небензя.

«Задействовав статью 51 Устава ООН, Россия не только защищает себя от националистической угрозы, но восстанавливает действие целей и принципов Устава ООН на территории Донбасса и Украины, обеспечивает выполнение главной задачи всемирной организации — предотвращение новой мировой войны», — пояснил постпред России.

При этом он напомнил, что одной из целей спецоперации России является предание суду тех, «кто совершил многочисленные и кровавые преступления против мирных жителей, в том числе граждан Российской Федерации».

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