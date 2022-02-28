28 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Россия долго пыталась добиться политического и дипломатического решения украинского вопроса, но эта миссия оказалась невыполнимой. Причина в том, что Украина не является независимым государством, а её западные кураторы не рассматривали мирное решение как вариант развязки украинского конфликта.

Драгана Трифкович, , 21:23 — REGNUM Военная операция по демилитаризации и денацификации Украины, которую Россия предприняла с целью предупредить геноцид русского населения и принудить к миру режим в Киеве, была вынужденным шагом. Россия долгие годы настаивала на дипломатическом и политическом решении украинского вопроса, но недавно стало очевидным, что эта миссия невыполнима. Усилия Москвы не дали ожидаемого результата.

Михаил Хмелько. Навсегда с Москвой. Навсегда с русским народом (Переяславская рада). 1951

Причина в том, что Украина не является независимым государством, а для её покровителей, которые находятся с другой стороны Атлантического океана, мир неприемлем в любом из рассматриваемых сценариев. Американское понимание России зиждется на русофобском представлении Збигнева Бжезинского о том, что слабость России лежит в ее долгосрочном отделении от Украины.

Збигнев Бжезинский James N. Mattis

Как раз поэтому Запад направил всю свою пропаганду на уничтожение памяти об общем историческом прошлом России и Украины и создание конфликта между этими двумя государствами. Благодаря системе коррупции и подкупу чиновников эта платформа превратилась на Украине в государственную политику. Запад установил контроль над украинским государственным аппаратом и по его вертикали, и по горизонтали. Под такой же контроль попало и общественное мнение.

Схожий процесс разделения и взаимной конфронтации развивался также в Сербии и Черногории после выхода Черногории из общего государства после референдума, проведенного 21 мая 2006 года. Референдум был проведен при поддержке западных стран, и его легитимность вызывает большие сомнения. Все это делалось для того, чтобы создать искусственное национальное разделение на сербов и черногорцев. Дальнейший политический процесс подразумевал эскалацию антисербской политики через введение «черногорского» языка, вытеснение кириллического письма и создание новой государственной церкви, которая к тому же претендовала на имущество канонической Сербской православной церкви. Коррумпированный режим Мило Джукановича принимал решения, которые для большинства граждан Черногории были неприемлемыми. Это и признание независимости Косово, и вступление страны в НАТО. Ранее дружеские отношения между Сербией и Черногорией стали крайне напряженными, что в итоге привело к провозглашению посла Сербии персоной нон-грата в Черногории и к аресту сербских граждан по приказу черногорского режима. Своим безответственным поведением, которое во многом было обусловлено шантажом западных стран, Джуканович вывел Черногорию на грань гражданского конфликта.

Мило Джуканович (сс) UNCTAD

Поэтому абсолютно ясно, почему президент Черногории Мило Джуканович среди первых осудил военную операцию России на Украине. МИД Черногории выпустил следующее сообщение: «Черногория осуждает беспричинную агрессию России против Украины и вместе со своими евроатлантическими партнерами и союзниками высказывает поддержку Украине». Конечно, внешнеполитическое ведомство Черногории проигнорировало тот факт, что военная операция была вызвана тем, что под угрозой оказалась безопасность Российской Федерации, а также необходимостью покончить с многолетним насилием киевского режима над русским населением Донбасса.

Военная операция, несомненно, повлияет на геополитический расклад в мире, но для братских народов России и Украины (являющихся, по сути, одним народом) важно избежать расставленных ловушек и вернуться к общим ценностям и интересам. После окончания переговоров, которые приведут к установлению мира, ключевое значение будет иметь строительство инфраструктуры, восстановление экономики Украины, политическая стабилизация и распространение российской «мягкой силы», которая с момента развала СССР не имела особого влияния на украинской территории.