Белград, , 20:27 — REGNUM Сербский омбудсмен Зоран Пашалич пригласил своих коллег из Российской Федерации и Украины на переговоры, посвященные защите всех прав граждан двух восточноевропейских стран, прежде всего, права на жизнь. Об этом Пашалич заявил в официальном сообщении, которое 28 февраля распространили сербские СМИ.

Сербия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Пашалич предложил провести встречу или в Белграде, или в онлайн-формате.

Основной точкой переговоров была бы защита прав самых уязвимых групп населения, прежде всего, детей, отметил омбудсмен.

«Приглашение коллегам из Российской Федерации и Украины я направил на основании отличного сотрудничества, которую осуществили наши органы по линии защиты прав граждан, и ожидаю, что они мне ответят в течение пяти дней», — подчеркнул Пашалич.

Сербский омбудсмен добавил, что Сербия искреннее сожалеет из-за всего, что происходит на востоке Европы.

«Мы имеем право и обязаны помочь в таких ситуациях тем, кого считаем дружеским и братским народом, так как в 1990-е годы ХХ столетия, во время развала Югославии, а также в 1999 году, во время бомбардировок НАТО, мы проходили через похожую ситуацию», — рассказал Пашалич.

Напомним, что 28 февраля в Белоруссии прошли переговоры делегаций России и Украины.