Саранск, 28 февраля, 2022, 20:02 — ИА Регнум. За сутки в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 44 пациента. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба. Накануне в регионе с симптомами COVID-19 в больницы попали 57 человек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

В настоящее время в ковид-стационарах республики лечение получают 1509 пациентов с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией. Состояние 6359 человек медицинские работники контролируют в амбулаторных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 в Мордовии выписались 560 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 49 305 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Всего в регионе подтвердили 59 304 случая заражения коронавирусом, из них 467 — за минувшие сутки.