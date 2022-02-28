Москва, , 20:07 — REGNUM Популярные кинокомпании рассмотрят вариант с отказом от проката рейтинговых фильмов в России. Соответствующую информацию 28 февраля опубликовало издание The Hollywood Reporter.

Новый Бэтмен Иван Шилов ©ИА REGNUM

Подобным решением зарубежные студии собираются отреагировать на проведение спецоперации на территории Украины. Не исключено, что предстоящий фильм «Бэтмен» станет последней громкой кинопремьерой в ближайшее время.

Напомним, что 2 марта 2022 года в России состоится премьера кинокомикса «Бэтмен». Главную роль в картине исполнил Роберт Паттинсон.

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