Москва, 28 февраля 2022, 20:07 — REGNUM Популярные кинокомпании рассмотрят вариант с отказом от проката рейтинговых фильмов в России. Соответствующую информацию 28 февраля опубликовало издание The Hollywood Reporter.
Подобным решением зарубежные студии собираются отреагировать на проведение спецоперации на территории Украины. Не исключено, что предстоящий фильм «Бэтмен» станет последней громкой кинопремьерой в ближайшее время.
Напомним, что 2 марта 2022 года в России состоится премьера кинокомикса «Бэтмен». Главную роль в картине исполнил Роберт Паттинсон.
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