Киев, , 19:58 — REGNUM Украинская певица Светлана Лобода записала видеообращение к своим подписчикам. Она опубликовала ролик 28 февраля в личном Instagram-аккаунте.

Лобода Daniel Kruczynski

https://www.instagram.com/tv/CahVqRTBRWE/

На видео Лобода призналась, что испытывает страх за своих родных и друзей, которые находятся на Украине. «Это глобальная катастрофа для всего мира, и к чему мы придём — непонятно», — говорит певица, не сдерживая слёз.

Ранее украинский певец Иван Дорн обратился к жителям РФ. «Я призываю вас остановить эту катастрофу. Я призываю вас не участвовать в этой убийственной войне», — говорил он.

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