Киев, 28 февраля, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Украинская певица Светлана Лобода записала видеообращение к своим подписчикам. Она опубликовала ролик 28 февраля в личном Instagram-аккаунте.

Daniel Kruczynski Лобода

На видео Лобода призналась, что испытывает страх за своих родных и друзей, которые находятся на Украине. «Это глобальная катастрофа для всего мира, и к чему мы придём — непонятно», — говорит певица, не сдерживая слёз.

Ранее украинский певец Иван Дорн обратился к жителям РФ. «Я призываю вас остановить эту катастрофу», — говорил он.