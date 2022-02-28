Москва, 28 февраля 2022, 19:58 — REGNUM Главный итог переговоров — то, что переговоры состоялись, стороны услышали друг друга, заявил участник переговоров России и Украины, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
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"Мы нашли ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, следующая встреча состоится в ближайшие дни.
Парламентарий не стал сообщать больше подробностей, объяснив это необходимостью сверки с руководством России, что и будет сделано в течение ближайших суток.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Гомеле закончились переговоры между российской и украинской делегации на фоне специальной военной операции.
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