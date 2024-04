Рейкьявик, 28 февраля, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Женский исландский коллектив Daughters of Reykjavík представил свой новый сингл Turn This Around, трек, который они надеются представить на конкурсе «Евровидение» в этом году, если победят в исландском отборочном конкурсе Söngvakeppnin. Об этом 28 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Turn This Around — это первый выход исландского коллектива после того, как в начале этого месяца они представили кавер-версию песни Сельмы Бьёрнсдоттир All Out Of Luck. Оригинальная песня Бьёрнсдоттир была заявлена Исландией на Евровидение в 1999 году и заняла самое высокое место в истории страны — второе.

Daughters of Rejkjavikнадеются представить новую песню на основном этапе «Евровидения» в этом году. В настоящее время они участвуют в исландском конкурсе Söngvakeppnin, который определит национального участника «Евровидения» 2022 года.

Группа рассказала о новом релизе: «Это песня, созданная для того, чтобы вдохновить людей двигаться, меняться, действовать и любить себя и других. Она представляет собой пространство, которое мы можем занять, если захотим, а также то, что мы можем дать».