Москва, 28 февраля, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) Александр Школьник высказался по поводу специальной операции России на Украине.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Музей Победы на Поклонной горе

«События последних дней заставляют меня снова и снова проводить исторические параллели. Наша страна всегда выступала за мир во всем мире. Потому как слишком хорошо знала цену войне. Непомерную цену, которую наш народ заплатил за то, чтобы остановить чудовищный марш нацизма по всей планете. Тогда, в 1945 году весь цивилизованный мир благодарил за это советских солдат. И вместе с нами — судил нацистов за преступления против человечества. Мы вместе — на основании решений Потсдамской конференции — обеспечивали денацификацию Германии и ее сторонников», — рассказал Александр Школьник на своей странице в социальной сети.

«Денацификация была консолидированным решением. Во имя мира и будущих поколений. Прошло меньше века, и мир как-то об этом забыл. Просвещённая, передовая Европа — спокойно взирала на марши легионеров СС в Прибалтике, а позже ‑ и на возвеличивание Бандеры, Шухевича и им подобных. Нацизм, который единодушно был осуждён после Второй мировой — также единодушно стали в упор не видеть», — подчеркнул Александр Школьник.

«Один из наиболее драматичных итогов — запрет на национальную идентичность русскоязычного населения в Украине. И как следствие — решение людей ответить на эту несправедливость. Выбрать — свободу. Восемь лет на Донбассе гибли люди, и что самое страшное, дети. Но многие западные политики это просто игнорировали. Да и в России — давайте уж честно — были те, кто предпочитал этого не замечать. Всем тем, кто и сейчас отказывается признавать право жителей Донбасса быть свободными и жить, растить детей в безопасности — предлагаю освежить в памяти, а некоторым, возможно, и впервые ознакомиться с историей зарождения и распространения нацизма. И конечно — проявлениями, последствиями нацистской идеологии», — продолжил он.