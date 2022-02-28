Саранск, , 19:50 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 560 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 49 305 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе подтвердили 59 304 случая заражения коронавирусом, из них 467 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1267 человек, три летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались пятеро человек.

В ковид-центры республики были госпитализированы 44 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 39 пациентов. В ковид-стационарах республики лечение получали 1479 пациентов с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией.