Лондон, , 19:50 — REGNUM Британский инди-исполнитель Cavetown (Робин Скиннер) вернулся с новым синглом Fall In Love With A Girl, который стал его первым совместным синглом с инди-рок-певицей Beabadoobee (Беатрис Лаус). Об этом 28 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Музыка (сс) StockSnap

Fall In Love With A Girl — это первый новый сингл Cavetown с момента выхода прошлогоднего мини-альбома Man's Best Friend, он также последовал за появлением Beabadoobee на треке Luna Li Silver Into Rain в начале февраля.

Новая песня сопровождается видеоклипом, снятым Крисом Фаулзом.

