Сараево, , 20:04 — REGNUM Санкции не будет вводить Босния и Герцеговина в отношении России, не станет присоединяться к ЕС в этом вопросе, заявил член президиума страны (представляет Республику Сербскую) Милорад Додик, передаёт Радио-телевизија Републике Српске.

Милорад Додик DEMOKRATSKA STRANKA DS

Додик «Мы останемся полностью нейтральными и не присоединимся ни к санкциям ЕС, ни чему другого».

Он добавил, что ряд стран стараются встать на чью-то сторону в конфликте России и Украины, но Босния и Герцеговина не станет этого делать: с её стороны будет нейтралитет.

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Напомним, руководство Сербии также отказалось вводить антироссийские санкции, которые последовали со стороны США, ЕС, Британии на фоне спецоперации российских военных, начатой 24 февраля.

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