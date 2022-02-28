Москва, , 19:46 — REGNUM Россия не начинала тех военных действий, которые сейчас происходят на Украине, их начал националистический режим Киева, заявил 28 февраля постпред РФ при ООН.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что Россия завершит ту войну, которую Киев развязал против своих же граждан.

«Россия не начинала военные действия. Эти военные действия начала Украина против собственных жителей, жителей Донбасса и против всех несогласных с военной властью. Россия эту войну завершает», — сказал Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия 24 февраля начала военную операцию на территорию Украины с целью демилитаризации и денацификации этой страны, а также для привлечения к ответственности всех, кто совершал военные преступления против мирных жителей Донбасса.

Читайте ранее в этом сюжете: Переговоры России и Украины возобновятся в ближайшие дни