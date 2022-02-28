Москва, 28 февраля, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Россия не начинала тех военных действий, которые сейчас происходят на Украине, их начал националистический режим Киева, заявил 28 февраля постпред РФ при ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Он подчеркнул, что Россия завершит ту войну, которую Киев развязал против своих же граждан.

«Россия не начинала военные действия. Эти военные действия начала Украина против собственных жителей, жителей Донбасса и против всех несогласных с военной властью. Россия эту войну завершает», — сказал Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия 24 февраля начала военную операцию на территорию Украины с целью демилитаризации и денацификации этой страны, а также для привлечения к ответственности всех, кто совершал военные преступления против мирных жителей Донбасса.