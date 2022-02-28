Саратов, , 19:46 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 28 февраля всего провели 3 602 567 исследований на коронавирусную инфекцию, обследовано 3 344 354 человек. Об сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Тестирование на COVID-19 (сс) Ministerio de Defensa del Perú

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Тестирование населения на COVID-19 проводят на базе 25 лабораторий.

Показатель заболеваемости составил на сегодняшний день 8442,4 на 100 тыс. населения. Суточный показатель заболеваемости — 89,9 на 100 тыс. населения, темп прироста —1,0%.

По состоянию на 1 января 2021 года численность населения Саратовской области составляла более 2,395 млн человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области на стационарном лечении находятся 2355 ковид-пациентов, на амбулаторном — 36 040.

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