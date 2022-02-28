Нижний Новгород, 28 февраля, 2022, 19:43 — ИА Регнум. В Нижегородской области продолжается падение уровня коллективного иммунитета к коронавирусу — за последнюю неделю он снизился с 58,7% до 56,8%, передают местные СМИ сегодня, 28 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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При этом двумя неделями ранее данный показатель в регионе составлял 61,5%.

Отметим, что в настоящее время полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 1 млн 847 тысяч жителей Нижегородской области. А первым компонентом привились свыше 1 млн 918 тысяч нижегородцев.