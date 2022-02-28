Екатеринбург, 28 февраля, 2022, 19:43 — ИА Регнум. В парке Маяковского в Екатеринбурге 6 марта не будут отмечать Масленицу. Об этом сообщили журналистам в учреждении.

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Гостей порадуют нарядным оформлением аллей, а также традиционной блинной ярмаркой. «Остальная развлекательная программа отменена», — отметили в парке.

Как сообщало ИА REGNUM, до 7 марта в Свердловской области запрещены массовые мероприятия. Причиной стала пандемия коронавируса.