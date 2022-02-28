Москва, , 19:41 — REGNUM Начало специальной военной операции привело к резкому падению индекса Мосбиржи на 30−40% в четверг, 24 февраля, и небольшому восстановлению в пятницу, 25 февраля. После этого рынки США показали защитную реакцию, оставшись в нуле по итогам недели. Рынки Европы более восприимчивы к событиям в России и на Украине, поскольку имеют довольно большой товарооборот с ними, а также владеют дочерними компаниями в этих странах, что привело к падению европейских индексов на 2−3%.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Как заявили ИА REGNUM 28 февраля аналитики «БКС Мир инвестиций», Россия занимает достаточно большую долю в глобальной торговле ресурсами: «Мировая доля России по добыче сырья: нефть — 11%, газ — 17%, палладий — 43%, алюминий — 6% (10% без Китая), никель — 13%, алмазы — 29%, пшеница — 11% и прочее. Когда запад ввёл санкции против Русала в 2018 году, алюминий в моменте вырос на 25%, а рубль обесценился на 20%, что в некотором роде помогло смягчить санкционный удар. Замещение данных ресурсов может занять несколько лет».

По словам аналитиков, краткосрочный сильный рост цен на нефть и газ может помочь снизить спрос на традиционные автомобили как в странах ЕС, так и в США, при этом увеличить спрос на электромобили в США и уменьшить спрос в ЕС, поскольку цены на газ в ЕС выше цен на нефть, а в США меньше.

Также сообщается, что существенного эффекта на международные акции от ограничения импорта на российский рынок не ожидается: «Импорт России в 2019 году составил $244 млрд, что составляет всего лишь 0,6% от объёма международной торговли. Импорт оборудования составляет около $42 млрд в год, электроники $30 млрд, автомобилей $18 млрд, фармацевтики $10 млрд и прочее. Доля России в глобальном спросе на электронику составляет около 3%, что при текущем дефиците не должно оказать существенного влияния на производителей электроники. Аналогичная ситуация и с европейскими и американскими автопроизводителями».

На текущей неделе (28 февраля — 6 марта) инвесторы продолжат следить за геополитикой и будут оценивать степень зависимости европейских банков от финансовой системы РФ.