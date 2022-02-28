Бишкек, 28 февраля 2022, 19:41 — REGNUM Национальный банк Киргизии не давал коммерческим банкам и обменным пунктам никаких указаний или рекомендаций об ограничении операций с иностранной валютой. Об этом заявила официальный представитель НБКР Аида Карабаева на брифинге сегодня, 28 февраля.
Читайте также: Нацбанк Киргизии рассказал насколько хватит международных резервов
По ее словам, чтобы не допускать возникновения валютного дефицита, Нацбанк регулярно проводит интервенции, продавая доллары на внутреннем валютном рынке.
«ИА REGNUM», — резюмировала Аида Карабаева.
Читайте также: Президент Киргизии призывает граждан «не паниковать» и покупать золото