Бишкек, 28 февраля, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Национальный банк Киргизии не давал коммерческим банкам и обменным пунктам никаких указаний или рекомендаций об ограничении операций с иностранной валютой. Об этом заявила официальный представитель НБКР Аида Карабаева на брифинге сегодня, 28 февраля.

Nbkr.kg Национальный банк Киргизии

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По ее словам, чтобы не допускать возникновения валютного дефицита, Нацбанк регулярно проводит интервенции, продавая доллары на внутреннем валютном рынке.

«ИА REGNUM», — резюмировала Аида Карабаева.

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