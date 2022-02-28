Вашингтон, , 20:04 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) был признан самым прослушиваемым исполнителем на платформе Spotify. Информацию об этом предоставило издание Complex 28 февраля.

Канье Уэст Скриншот с YouTube

Так, музыкант стал обладателем наибольшей аудитории слушателей в период с 26 по 28 февраля 2022 года. Примечательно, что подобный результат покорился артисту вопреки его отказу от публикации нового альбома на стриминговых сервисах.

Ранее Канье Уэст выпустил свой новый студийный альбом под названием Donda 2. В настоящее время прослушивание пластинки доступно эксклюзивно на плеерах Stem Player.

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