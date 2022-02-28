Якутск, 28 февраля 2022, 19:35 — REGNUM На одной из шахт в Нерюнгринском районе Якутии произошло обрушение породы, сообщает 28 февраля пресс-служба регионального управления МЧС России.
На данный момент известно о троих пострадавших людях.
Обрушение произошло в 00:00 мск на шахте «Денисовская». Пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу в городе Нерюнгри.
По утверждению пресс-службы компании «Колмар», обрушение на шахте произошло вследствие землетрясения магнитудой 4,5, произошедшего в Нерюнгринском районе.
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