Якутск, 28 февраля, 2022, 19:35 — ИА Регнум. На одной из шахт в Нерюнгринском районе Якутии произошло обрушение породы, сообщает 28 февраля пресс-служба регионального управления МЧС России.

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На данный момент известно о троих пострадавших людях.

Обрушение произошло в 00:00 мск на шахте «Денисовская». Пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу в городе Нерюнгри.

По утверждению пресс-службы компании «Колмар», обрушение на шахте произошло вследствие землетрясения магнитудой 4,5, произошедшего в Нерюнгринском районе.