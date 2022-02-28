Киев, 28 февраля, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Российская и украинская делегации завершили переговоры в Белоруссии и отправляются в свои столицы для консультаций. Об этом сообщил на брифинге советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Флаги России и Украины

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По его словам, основной целью переговоров было обсуждение прекращения огня на территории Украины, стороны определили ряд приоритетных тем, по которым в перспективе могут быть приняты определённые решения.

Делегации также обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время, добавил представитель украинской стороны.