Улан-Батор, 28 февраля, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Монгольские СМИ анализируют плюсы и минусы реализации проекта по строительству газопровода «Союз Восток». Аналитикой освещение темы почти не сопровождается — подавляющее число публикаций по теме газопровода состоит из пресс-релизов.

СМИ

«Есть много вопросов относительно того, что кто будет отвечать за финансирование газопровода через территорию Монголии. Если финансирование будет взаймы, то какими будут условия оплаты. Также пока не ясны ответы на принципиальные вопросы трехсторонних отношений, связанных с газопроводом», — пишет «Breaking.news.mn».

«News.mn» — одно из немногих местных СМИ, которое опубликовало материал по теме газопровода. Редакция надеется на получение выгоды и создание новых рабочих мест по результатом реализации проекта.

«В период строительства газопровода создаются более 3700 новых рабочих мест, после завершения строительства 1300 рабочих мест, — сообщают власти. Таким образом в Монголии создаются и новые рабочие места и возможности газификации страны. Благодаря газификации наша страна сможет решить загрязнение воздуха, которое является для властей головной болью», — пишет «News.mn».

После визита президента России Владимира Путина в КНР и подписания договора о проекте «Сила Сибири-3», некоторые жители Монголии начали сомневаться в реализации проекта «Союз Восток». Ряд экспертов ссылались на то, что КНР пока не согласовал маршрут газопровода через территорию Монголии. Аналитики сайта presscenter. mn настроены оптимистично — они считают, что Китай согласовал маршрут через Монголию.

«Возможно КНР решил вопрос с маршрутом через Монголию. Наверное, китайские власти считали, что политическая ситуация в Монголии нормализировалась. Тем более, транзит через Монголию сократит расстояние с 3200 до 560 километров для конечных пользователей и будет напрямую связан с Северо-Востоком страны, который имеет высокую плотность населения, тяжелую промышленность, большое количество тепловых электростанций и потенциал для роста», — пишет Presscenter.mn.

При этом аналитики сайта обращают внимание на финансированием строительства и вопросами собственности газопровода.

«Начать строительство такого крупного проекта можно после решения всех возможных вопросов. Понятно, что наша страна не сможет финансировать этот проект, поэтому мы должны серьезно отнестись к вопросу собственности на газопровод через Монголию. Было бы целесообразно создать совместное предприятие с «Газпромом» для владения и эксплуатации трубопровода, поскольку у нас пока нет подготовленного персонала для этого «, — считают аналитики Presscenter.mn.