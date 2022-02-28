Лондон, 28 февраля, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Опубликован второй трейлер картины «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале WBRussia 28 февраля.

Цитата из к/ф «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». реж. Дэвид Йейтс. 2018. Великобритания Цитата из к/ф «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». реж. Дэвид Йейтс. 2018. Великобритания

Новая часть популярной серии фильмов расскажет о борьбе Альбуса Дамблдора и Геллерта Грин-де-Вальда. Роль последнего в картине исполнил Мадс Миккельсен.

Напомним, что выход фильма «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора» запланирован в России на 14 апреля 2022 года. Главные роли в проекте исполнили Эдди Редмэйн, Джуд Лоу и Эзра Миллер.