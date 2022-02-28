Санкт-Петербург, , 19:43 — REGNUM Власти Ленинградской области пока не получили из Германии официальных уведомлений о приостановлении сотрудничества с федеральной землёй Мекленбург — Передняя Померания. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

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В случае официального получения такого рода документов администрация Ленобласти их рассмотрит, отметили в администрации российского региона.

«Наше соглашение о сотрудничестве с землёй Германии никогда не носило политический характер и всегда осуществлялось в интересах жителей наших регионов. Считаем, что народная дипломатия на уровне регионов ― путь преодоления противоречий и улучшения взаимопонимания на уровне государств», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Ранее, согласно сообщениям СМИ, премьер-министр этой земли Мануэла Швезиг заявила, что этот германский регион из-за событий на Украине прекращает партнерство с Ленинградской областью и замораживает любое сотрудничество с Россией, а также распускает экологический фонд, созданный в 2021 году при участии Nord Stream 2 AG.

Дружественные связи Ленинградской области и федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания были установлены в январе 2002 года, когда была подписана совместная декларация о региональном сотрудничестве.

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