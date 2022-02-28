Сыктывкар, 28 февраля 2022, 19:25 — REGNUM Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим опубликовал на своей странице «ВКонтакте» стихотворение, посвященное президенту Владимиру Путину:
Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса и санкции Запада — все новости»
Мы с президентом нашим вместе.
С ним благодать по-русски жить.
Быть со Христом в уме и чести,
Россию преданно любить.
Бог дал ему Добрыни силу
И богатырский щит и меч,
За то, что любит он Россию,
И знает, как её сберечь.
Врагам позор перед Распятым,
Бендеры грех их в Ад ведёт.
Мы победили в сорок пятом,
Вновь бить врагов настал черёд.
Ведёт, как Моисей, нас Путин,
Он в сердце Дух Христов хранит.
Бог Крепкий в нём,
Советник Чуден!
Дан Президенту меч и щит.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в поддержку российских военных высказался мурманский губернатор.