Сыктывкар, 28 февраля 2022, 19:25 — REGNUM Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим опубликовал на своей странице «ВКонтакте» стихотворение, посвященное президенту Владимиру Путину:

Владимир Путин
Владимир Путин
Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Мы с президентом нашим вместе.

С ним благодать по-русски жить.

Быть со Христом в уме и чести,

Россию преданно любить.

Бог дал ему Добрыни силу

И богатырский щит и меч,

За то, что любит он Россию,

И знает, как её сберечь.

Врагам позор перед Распятым,

Бендеры грех их в Ад ведёт.

Мы победили в сорок пятом,

Вновь бить врагов настал черёд.

Ведёт, как Моисей, нас Путин,

Он в сердце Дух Христов хранит.

Бог Крепкий в нём,

Советник Чуден!

Дан Президенту меч и щит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в поддержку российских военных высказался мурманский губернатор.