Калининградская область, 7 декабря, 2006, 17:49 — ИА Регнум. 109 призывников из Калининградской области сегодня, 7 декабря, отправились служить в "большую Россию". Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, призывники вылетели самолетом военно-транспортной авиации с аэродрома Чкаловск в Москву, откуда продолжат путь в военные округа и на флоты страны.

Сегодня же председатель призывной комиссии Калининградской области губернатор Георгий Боос и председатель призывной комиссии Калининграда мэр Юрий Савенко в городском военкомате провели прием призывников по личным вопросам. Общее задание на область по осеннему призыву нынешнего года составляет 920 человек. На данный момент призвано 665 новобранцев, - уточнил представитель правительства.

По данным военного комиссара города Валерия Чернухи, 18 граждан не явились на призывную комиссию без уважительных причин, а 7 не явились для отправки на военную службу. Материалы на уклонистов переданы в прокуратуру, а имена опубликованы в городской газете, - отметили в свою очередь в пресс-службе мэрии Калининграда.

Всего с 1 октября на областной призывной пункт было вызвано 1826 юношей, годными без ограничений признаны 1045 человек. Отсрочки по различным причинам предоставлены 1050 призывникам, 401 - освобождены от призыва. Альтернативную службу проходит один юноша, направленный санитаром в областную больницу. Несмотря на успешное выполнение задания по призыву, в Калининграде, как и в других городских округах и районах области, по-прежнему наблюдается тенденция на уклонение молодежи от службы, - отметил собеседник. Так, из 1826 вызванных на призывной пункт не явились без уважительной причины 25 человек, и дела на них переданы в прокуратуру. Кроме того, 567 юношам вручить повестки вообще не удалось, хотя по ходатайству мэра к их розыску подключены органы милиции и курсанты Калининградского юридического института, - заключили в пресс-службе регионального правительства.