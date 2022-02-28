Нью-Йорк, США, , 19:28 — REGNUM Прекращение геноцида, осуществляемого украинскими властями в отношении мирных жителей, является целью специальной военной операции, проводимой Россией. Планов по «оккупации», о которых кричат из Киева и с Запада, не было и нет.

Василий Небензя Russiaun.ru

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Об этом 28 февраля заявил в ходе экстренной сессии ГА ООН российский постпред при ООН Василий Небензя. По его словам, никакой оккупации Россия не будет проводить на Украине.

«Цель этой спецоперации — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, — сказал Небензя. — Для этого необходимо осуществить демилитаризацию и денацификацию Украины».

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